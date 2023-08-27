Зеленский: Киев ждёт от Запада новых поставок оружия в сентябре
В сентябре Украина может получить новые пакеты военной помощи со стороны Запада. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое — наша защита", — написал он.
По словам Зеленского, он ожидает новые поставки боеприпасов для ВСУ. Среди них артиллерия, бронетехника, ракеты, ПВО, а также средства для разминирования. Он указал, что Киев ждёт решений от партнёров.
Также Зеленский ожидает переговоры, в которых будет обсуждаться привлечение стран к гарантиям безопасности для Украины. В частности, речь о сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что за период с февраля 2022 года по август 2023-го Запад доставил в Незалежную сотни танков, больше чем четыре тысячи бронированных машин, более 1100 артиллерийских орудий, несколько десятков РСЗО и ЗРК. Общая сумма поставок превысила 160 млрд долларов. Министр подчеркнул, что такая военная поддержка абсолютно беспрецедентна, благодаря чему становится абсолютно очевидно, что Запад использует Украину в качестве посредника для ведения войны с РФ. Тем не менее российские военные успешно уничтожают западное оружие.
ТАСС / AP