Зеленский: Киев ждёт от Запада новых поставок оружия в сентябре

В сентябре Украина может получить новые пакеты военной помощи со стороны Запада. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

"Уже начали готовить мощный сентябрь для Украины. Наша международная активность будет не меньше, чем в эти недели. Первое — наша защита", — написал он.

По словам Зеленского, он ожидает новые поставки боеприпасов для ВСУ. Среди них артиллерия, бронетехника, ракеты, ПВО, а также средства для разминирования. Он указал, что Киев ждёт решений от партнёров.

Также Зеленский ожидает переговоры, в которых будет обсуждаться привлечение стран к гарантиям безопасности для Украины. В частности, речь о сессии Генеральной Ассамблеи ООН.