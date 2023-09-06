Двум россиянам грозит до 50 лет тюрьмы из-за убийства тайцем жены и детей

Россияне Даниил Алдуненков и Роман Брик, которых задержали в Таиланде в связи с подозрением в осуществлении нелегальных операций с криптовалютой и участии в мошеннических схемах, могут получить от 30 до 50 лет тюремного заключения. Об этом ТАСС сообщили в консульском отделе Посольства РФ в Бангкоке.

"Сегодня в Бангкоке состоялось консульское посещение задержанных нашим сотрудником. Их обвиняют в мошенничестве с криптовалютой. В выходе под залог им отказали, что говорит о серьёзности преступления, в совершении которого их подозревают. Есть также и отягчающие обстоятельства. Это смерть граждан Таиланда", — поделились информацией в консульском отделе.

Алдуненков был задержан тайской полицией на острове Самуи, а Брик — в городе Чиангмай. Наказание для преступников может стать очень суровым. Обоих подозревают в махинациях в экономической сфере, а также в аферах с банковскими картами и криптой, из-за которых пострадали граждане Таиланда, где за такие преступления при наличии отягчающих обстоятельств могут наказать тюремным сроком от 30 до 50 лет.

Замглавы национальной полиции Таиланда Сураче Хакпхан сделал заявление о том, что ему выдали судебные ордера для ареста 11 подозреваемых, которые завели подставные банковские счета в интересах мошенников. Правоохранители расследуют громкое дело: один из местных убил собственную жену и двоих несовершеннолетних детей после того, как обманутая мошенниками супруга перевела злоумышленникам крупную сумму, которая была получена в кредит.