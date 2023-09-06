Десятки тысяч россиян пересекли границу с Монголией за лето
ФТС: Туристический поток в Монголию летом вырос в 1,7 раза
Обложка © Photo by Lightscape on Unsplash
Туристический поток в Монголию летом вырос в 1,7 раза. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), в среднем за сутки этим летом сибирские таможенники оформляли более полутора тысяч легковых авто в обоих направлениях. Пик нагрузки приходился на пятницу и выходные дни, когда границу пересекали до 2,4 тысячи человек.
"Такую тенденцию отмечают сибирские таможенники: с мая по август 2023 года таможенный контроль в автомобильных пунктах пропуска на границе с Монголией прошли более 146 тысяч пассажиров. Это на 70 процентов больше, чем в прошлом году", — говорится в телеграм-канале ФТС России.
Максимальный транспортный и пассажирский трафик в 2023 году пришёлся на июль. Также рост туристического потока таможенники отмечали во второй половине августа, когда в Монголии проходили традиционные приграничные ярмарки и туристические фестивали.
А вот Турция впервые оказалась в пятёрке стран, отдых в которых обойдётся российским туристам очень дорого. Лидером в списке оказались Мальдивы со средней стоимостью тура в 390 тысяч рублей на двоих за десять дней.