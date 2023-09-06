Минобрнауки презентовало курс "Основы российской государственности" и рассказало о плюсах
Замминистра Петрова: Курс "Основы российской государственности" будет развиваться
Курс "Основы российской государственности" разрабатывался большим коллективом педагогов, доцентов, профессоров, потому что подобные амбициозные задачи можно решать только большой и слаженной командой профессионалов. Такое заявление сделала в среду замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова на презентации новой учебной дисциплины в МИА "Россия сегодня".
Она обратила внимание, что это междисциплинарный курс, поэтому он очень гармонично вписался в учебные планы первокурсников.
"Мы понимаем, что курс будет находиться в процессе постоянного развития. В курсе есть обязательная привязка к региону и вузам, в которых проходит обучение. Те учебно-методические материалы, которые уже созданы, безусловно, являются уникальной и фундаментальной базой для наших преподавателей, которые уже вышли в аудитории и стартовали данный модуль", — отметила Петрова.
Напомним, что модуль "Основы российской государственности" для студентов первого курса вузов был разработан Министерством науки и высшего образования по поручению президента России Владимира Путина. Модуль содержит пять блоков: что такое Россия; Российское государство-цивилизация; российское мировоззрение и ценности российской цивилизации; политическое устройство России; вызовы будущего и развитие страны. Каждый блок состоит из двух лекций. Курс "Основы российской государственности", как уже сообщал Лайф, запустили в вузах с 1 сентября. Он будет идти у первокурсников бакалавриата и специалитета вне зависимости от направлений подготовки.
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