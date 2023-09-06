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6 сентября, 16:32

Минобрнауки презентовало курс "Основы российской государственности" и рассказало о плюсах

Замминистра Петрова: Курс "Основы российской государственности" будет развиваться

Курс "Основы российской государственности" разрабатывался большим коллективом педагогов, доцентов, профессоров, потому что подобные амбициозные задачи можно решать только большой и слаженной командой профессионалов. Такое заявление сделала в среду замминистра науки и высшего образования Ольга Петрова на презентации новой учебной дисциплины в МИА "Россия сегодня".

Она обратила внимание, что это междисциплинарный курс, поэтому он очень гармонично вписался в учебные планы первокурсников.

"Мы понимаем, что курс будет находиться в процессе постоянного развития. В курсе есть обязательная привязка к региону и вузам, в которых проходит обучение. Те учебно-методические материалы, которые уже созданы, безусловно, являются уникальной и фундаментальной базой для наших преподавателей, которые уже вышли в аудитории и стартовали данный модуль", — отметила Петрова.

Эксперт объяснил, зачем для первокурсников ввели "Основы российской государственности"

Эксперт объяснил, зачем для первокурсников ввели "Основы российской государственности"

Напомним, что модуль "Основы российской государственности" для студентов первого курса вузов был разработан Министерством науки и высшего образования по поручению президента России Владимира Путина. Модуль содержит пять блоков: что такое Россия; Российское государство-цивилизация; российское мировоззрение и ценности российской цивилизации; политическое устройство России; вызовы будущего и развитие страны. Каждый блок состоит из двух лекций. Курс "Основы российской государственности", как уже сообщал Лайф, запустили в вузах с 1 сентября. Он будет идти у первокурсников бакалавриата и специалитета вне зависимости от направлений подготовки.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц
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