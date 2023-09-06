Кратер, пепел и цунами: Астроном представил жуткий сценарий столкновения "астероида-дома" с Землёй

Уже сегодня, 6 сентября, на расстоянии в 5,11 миллиона километров от Земли пролетит астероид "размером с дом". 8 сентября NASA прогнозирует приближение к нашей планете объектов размером с самолёт (4,08 миллиона километров) и автобус (5,72 миллиона километров), а 10 сентября — два самолёта (1,52 миллиона и 2,66 миллиона километров). По словам астронома Николая Железнова, они не представляют для нас опасности, но в теории такой "прилёт" может грозить самыми серьёзными последствиями.

"Это абсолютно безопасные объекты, расстояние там миллионы километров. Расстояние до Луны 380 тысяч километров, соответственно, это примерно в десять раз дальше, чем Луна. Эти объекты непрерывно проходят мимо Земли, просто раньше мы их не видели", — сказал он в беседе с НСН.

Эксперт отметил, что ежегодно на Землю выпадают "десятки тонн метеоритных частиц", которые полностью сгорают в атмосфере или падают в виде пыли и небольших камней. Однако тела крупнее, чем размер в районе 100–150 метров, гарантированно долетают до поверхности и могут даже оставить кратер или представлять угрозу из-за ударной волны.

Однако не все астероиды столь безвредны. Астроном предупредил, что уже 13 апреля 2029 года на расстоянии всего в 32 тысячи километров от Земли пролетит "Апофис", чей размер уже порядка 300 метров. А астероид размером с дом, около 50 метров, "с большой долей вероятности сгорит в атмосфере".

"При попадании их в Землю возникает кратер раз в двадцать больше, чем само тело, идёт мощная ударная волна и огромное количество пепла. Если он упадёт в океан, будет мощное цунами", — заключил специалист.