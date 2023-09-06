Британцам раскрыли зловещую причину появления на улицах гномов

Британская полиция выпустила предупреждение в связи с таинственным появлением рождественских гномов на придомовых участках в Уэльсе. Мягкие игрушки стали раскладывать на улицах с 1 сентября неизвестные с почтовыми сумками Royal Mail (королевская почта).

В полицейском управлении Северного Уэльса предупредили, что у разносчиков этих гномов коварные мотивы. По мнению полицейских, игрушки служат метками для воров. Наводчики оставляют их, чтобы понять, дома ли хозяева. Если гномы несколько дней спустя остаются на лужайке, то это знак для преступников, что нужно действовать.

Местным жителям посоветовали закрывать окна и двери, убирать с придомовой территории все неизвестные предметы. Предотвратить ограбление, по мнению полицейских, также поможет установка камер видеонаблюдения, ночного освещения и сигнализации.