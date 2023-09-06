Британцам раскрыли зловещую причину появления на улицах гномов
Полиция предупредила жителей Уэльса, что воры метят дома с помощью гномов
Найденный перед домом в Уэльсе гном. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / North Wales Police
Британская полиция выпустила предупреждение в связи с таинственным появлением рождественских гномов на придомовых участках в Уэльсе. Мягкие игрушки стали раскладывать на улицах с 1 сентября неизвестные с почтовыми сумками Royal Mail (королевская почта).
В полицейском управлении Северного Уэльса предупредили, что у разносчиков этих гномов коварные мотивы. По мнению полицейских, игрушки служат метками для воров. Наводчики оставляют их, чтобы понять, дома ли хозяева. Если гномы несколько дней спустя остаются на лужайке, то это знак для преступников, что нужно действовать.
Местным жителям посоветовали закрывать окна и двери, убирать с придомовой территории все неизвестные предметы. Предотвратить ограбление, по мнению полицейских, также поможет установка камер видеонаблюдения, ночного освещения и сигнализации.
А британский город Глазго столкнулся с не менее опасной проблемой — один из районов города атаковали крысы размером с небольшую собаку. Теперь мусорщики не ездят туда, опасаясь укусов и заражения от грызунов.