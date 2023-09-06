Опыты на крысах показали, что табак и вейпы уменьшают мужские яички и вызывают некроз

Вейпинг и курение табака могут стать причиной уменьшения размера мужских яичек. К такому выводу пришли в исследовании, опубликованном в научном журнале Revista Internacional de Andrología.

В материале говорится о том, что учёные из турецкого университета Джумхуриет изучили влияние курения на половую жизнь мужчин, проводя опыт на крысах. 24 самца поделили на три группы, одна из которых была контрольной, крыс во второй группе напаривали вейпом, а в третьей обкуривали табаком.

Выводы таковы, что любителям курения стоит задуматься. Исследование показало, что у грызунов во второй и третьей группах яички стали меньше, чем были до начала эксперимента. Помимо этого, в лабораторных пробах заметили возросший уровень маркеров окислительного стресса.

И это не единственный побочный эффект курения, который выявили у крыс из обеих групп: проявилась ещё и деформация семенных каналов, из-за которой снизилось количество сперматозоидов. У некоторых особей вслед за количеством снижалась и их подвижность, а ещё мог возникать некроз тканей.