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6 сентября, 18:12

Один человек погиб при пожаре в самарской больнице

МЧС: В пожаре в ГКБ № 4 Самары погиб один человек, его личность устанавливается

<p>Работа МЧС в ГКБ № 4 Самары. Фото © ГУ МЧС России по Самарской области</p>

Работа МЧС в ГКБ № 4 Самары. Фото © ГУ МЧС России по Самарской области

Пожар произошёл в самарской городской больнице № 4, в результате погиб один человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в медучреждении на улице Мичурина, 125 поступило в 19:16.

"Погиб один человек (личные данные устанавливаются), пострадавших нет, проводится эвакуация", сообщили представители МЧС.

К горящему зданию были направлены спасатели и пожарные, ранг пожара — повышенный. МЧС установило, что матрас и мебель горели на третьем этаже. К 19:33 пожар удалось локализовать на площади пять квадратных метров.

Происшествием уже занялась прокуратура. Координацию действий правоохранителей и спасателей взял на себя заместитель городского прокурора Евгений Московцев.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений больницы. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", говорится в сообщении ведомства.

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А 4 сентября в городе Видное Московской области загорелся склад лакокрасочных изделий. Площадь пожара составила приблизительно 1200 квадратных метров, пожарным удалось его локализовать.

Юрий Лысенко
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