Один человек погиб при пожаре в самарской больнице

Пожар произошёл в самарской городской больнице № 4, в результате погиб один человек. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону, сообщение о возгорании в медучреждении на улице Мичурина, 125 поступило в 19:16.

"Погиб один человек (личные данные устанавливаются), пострадавших нет, проводится эвакуация", — сообщили представители МЧС.

К горящему зданию были направлены спасатели и пожарные, ранг пожара — повышенный. МЧС установило, что матрас и мебель горели на третьем этаже. К 19:33 пожар удалось локализовать на площади пять квадратных метров.

Происшествием уже занялась прокуратура. Координацию действий правоохранителей и спасателей взял на себя заместитель городского прокурора Евгений Московцев.

"Прокуратурой организована проверка соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации помещений больницы. По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении ведомства.