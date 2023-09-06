Премьер Чехии объявил об отмене скандального запрета для российских спортсменов

В Правительстве Чехии разрешили российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях в стране, если они будут соблюдать определённые требования. Об этом объявил премьер-министр республики Пётр Фиала, сообщает sport.cz.

Россияне и белорусы смогут принимать участие в соревнованиях в Чехии, если не будут выступать в качестве формальных представителей своих стран и войдут в состав зарубежного клуба. Помимо этого, им нельзя каким бы то ни было способом поддерживать специальную военную операцию на Украине, пока они находятся в Чехии, и использовать символику российского государства. Запрет на участие в соревнованиях в России и Белоруссии для чешских спортсменов остаётся в силе.