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6 сентября, 18:40

Премьер Чехии объявил об отмене скандального запрета для российских спортсменов

Чехия разрешила российским спортсменам выступать на территории страны

В Правительстве Чехии разрешили российским и белорусским спортсменам выступать на соревнованиях в стране, если они будут соблюдать определённые требования. Об этом объявил премьер-министр республики Пётр Фиала, сообщает sport.cz.

Россияне и белорусы смогут принимать участие в соревнованиях в Чехии, если не будут выступать в качестве формальных представителей своих стран и войдут в состав зарубежного клуба. Помимо этого, им нельзя каким бы то ни было способом поддерживать специальную военную операцию на Украине, пока они находятся в Чехии, и использовать символику российского государства. Запрет на участие в соревнованиях в России и Белоруссии для чешских спортсменов остаётся в силе.

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Власти Чехии 29 июня запретили российским спортсменам участвовать в соревнованиях на территории страны. Одновременно с этим они запретили чешским спортсменам соревноваться в России.

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ТАСС / AP / Matt Slocum

Юрий Лысенко
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