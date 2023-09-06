"Трактор" уступил "Локомотиву" со счётом 3:2 в овертайме матча КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене победителей.

Основное время закончилось со счётом 2:2. У челябинцев отличился нападающий Семён Дер-Аргучинцев, оформивший дубль. А у ярославцев — Егор Аверин и Артур Каюмов, который также забросил победную шайбу в овертайме.