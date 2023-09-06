Регион

Уведомления отключены

6 сентября, 18:54

"Трактор" уступил "Локомотиву" со счётом 3:2 в овертайме матча КХЛ

Ярославский "Локомотив" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене победителей.

Основное время закончилось со счётом 2:2. У челябинцев отличился нападающий Семён Дер-Аргучинцев, оформивший дубль. А у ярославцев — Егор Аверин и Артур Каюмов, который также забросил победную шайбу в овертайме.

Шайба пробила маску и рассекла глаз чешскому вратарю Кралу

Шайба пробила маску и рассекла глаз чешскому вратарю Кралу

Лайф писал, что казанский "Ак Барс" обыграл московский ЦСКА в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2023/24. Игра завершилась со счётом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).

Обложка ©

VK / Хоккейный клуб "Локомотив"

Матвей Константинов
  • Новости
  • ХК Трактор
  • Хоккей
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров