"Трактор" уступил "Локомотиву" со счётом 3:2 в овертайме матча КХЛ
Ярославский "Локомотив" обыграл челябинский "Трактор" со счётом 3:2 в овертайме матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на домашней арене победителей.
Основное время закончилось со счётом 2:2. У челябинцев отличился нападающий Семён Дер-Аргучинцев, оформивший дубль. А у ярославцев — Егор Аверин и Артур Каюмов, который также забросил победную шайбу в овертайме.
Лайф писал, что казанский "Ак Барс" обыграл московский ЦСКА в стартовом матче сезона Континентальной хоккейной лиги 2023/24. Игра завершилась со счётом 2:5 (0:1, 1:2, 1:2).
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