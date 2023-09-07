Стала известна причина массового сбоя на предприятиях Toyota в Японии

Причиной остановки всех 14 заводов Toyota в Японии стал сбой в системе производственных заказов, вызванный недоступностью серверов из-за отсутствия свободного места на диске. Об этом компания информирует на сайте.

С функцией резервного копирования случилась аналогичная проблема, вследствие чего переключение выполнить не удалось. Работу возобновили после того, как данные были перенесены на сервер большей мощности, говорится в заявлении организации.

В Toyota заверяют, что сбой в работе системы не был вызван кибератакой. Компания приносит извинения клиентам и обещает пересмотреть процедуры техобслуживания для недопущения впредь подобных ситуаций.