Американец устроил заплыв в Лондон на самодельном "колесе для хомяка"

Житель американского штата Флорида Реза Белуджи предпринял попытку в одиночку доплыть до Великобритании, используя самодельное плавсредство в виде гигантского колеса. Смельчак смог отплыть от берега более чем на 100 километров, после чего был задержан береговой охраной.

Путешествие американца иранского происхождения по Атлантике завершилось 26 августа неподалёку от острова Тайби. По словам офицеров, поступок мужчина объяснил желанием добраться до Лондона. Однако этот аргумент показался представителям правопорядка недостаточным, и они прервали небезопасное мероприятие.

"Реза Белуджи начал сыпать угрозами, если кто-нибудь попытается его задержать, и заявил, что на борту находится бомба, которая, согласно жалобе, оказалась поддельной. Три дня спустя Белуджи наконец сдался", — сказано в материале издания The Daily Beast.

Позже выяснилось, что Белуджи уже неоднократно попадался береговой охране, когда устраивал заплывы на самодельных плавсредствах. Так, в 2014 году он пытался добраться до Пуэрто-Рико, в 2016-м — достичь Бермудских островов, а в 2021-м его целью был Нью-Йорк.