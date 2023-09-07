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7 сентября, 01:49

Япония впервые запустила ракету-носитель с лунным посадочным модулем

JAXA: Запущен первый японский лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM

<p>Старт ракеты-носителя H2A. Обложка © Х / <a href="https://twitter.com/MHI_LS/status/1699581328239542580" target="_blank" rel="noopener noreferrer">MHI Launch Services</a></p>

Старт ракеты-носителя H2A. Обложка © Х / MHI Launch Services

Ракета-носитель H2A с первым японским лунным модулем под названием SLIM, запуск которой несколько раз откладывался из-за плохих погодных условий, наконец стартовала с космодрома Танэгасима. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Через 14 минут после старта отделился американский рентгеновский телескоп XRISM, а через 47 минут — лунный модуль SLIM. Ожидается, что прилунится он через четыре – шесть месяцев. При этом, если оправдают себя новые японские технологии, совершит посадку модуль в определённом месте Луны с погрешностью не более 100 метров.

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Аппарат, масса которого 200 килограммов, разработан для изучения рельефа Луны с помощью таких же технологий, которые применяются в системах распознавания лиц. Он также способен измерять количество разных элементов, содержащихся в лунных породах. Полученные данные в числе прочего планируется использовать для американской лунной программы "Артемида-1" (Artemis 1).

А ранее американская компания SpaceX запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9 по заданию Пентагона. Целью спутниковой группировки, которую создают на низкой околоземной орбите в рамках проекта Proliferated Warfighter, является обнаружение и отслеживание пусков ракет. Кроме того, с помощью спутников можно будет обеспечить "глобальную военную связь".

Лариса Сафронова
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