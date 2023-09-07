Япония впервые запустила ракету-носитель с лунным посадочным модулем

Ракета-носитель H2A с первым японским лунным модулем под названием SLIM, запуск которой несколько раз откладывался из-за плохих погодных условий, наконец стартовала с космодрома Танэгасима. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Через 14 минут после старта отделился американский рентгеновский телескоп XRISM, а через 47 минут — лунный модуль SLIM. Ожидается, что прилунится он через четыре – шесть месяцев. При этом, если оправдают себя новые японские технологии, совершит посадку модуль в определённом месте Луны с погрешностью не более 100 метров.

Аппарат, масса которого 200 килограммов, разработан для изучения рельефа Луны с помощью таких же технологий, которые применяются в системах распознавания лиц. Он также способен измерять количество разных элементов, содержащихся в лунных породах. Полученные данные в числе прочего планируется использовать для американской лунной программы "Артемида-1" (Artemis 1).