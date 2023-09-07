Япония впервые запустила ракету-носитель с лунным посадочным модулем
JAXA: Запущен первый японский лунный модуль SLIM и американский спутник XRISM
Старт ракеты-носителя H2A. Обложка © Х / MHI Launch Services
Ракета-носитель H2A с первым японским лунным модулем под названием SLIM, запуск которой несколько раз откладывался из-за плохих погодных условий, наконец стартовала с космодрома Танэгасима. Прямую трансляцию вело Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).
Через 14 минут после старта отделился американский рентгеновский телескоп XRISM, а через 47 минут — лунный модуль SLIM. Ожидается, что прилунится он через четыре – шесть месяцев. При этом, если оправдают себя новые японские технологии, совершит посадку модуль в определённом месте Луны с погрешностью не более 100 метров.
Аппарат, масса которого 200 килограммов, разработан для изучения рельефа Луны с помощью таких же технологий, которые применяются в системах распознавания лиц. Он также способен измерять количество разных элементов, содержащихся в лунных породах. Полученные данные в числе прочего планируется использовать для американской лунной программы "Артемида-1" (Artemis 1).
А ранее американская компания SpaceX запустила 13 военных спутников с помощью ракеты Falcon 9 по заданию Пентагона. Целью спутниковой группировки, которую создают на низкой околоземной орбите в рамках проекта Proliferated Warfighter, является обнаружение и отслеживание пусков ракет. Кроме того, с помощью спутников можно будет обеспечить "глобальную военную связь".