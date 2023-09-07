Французы пожаловались на недобросовестную конкуренцию украинских производителей курятины

Французские птицеводы пожаловались на украинских производителей, которые ведут нечестную игру и недобросовестную конкуренцию. Об этом заявил председатель Межпрофессиональной ассоциации поставщиков куриного мяса Anvol Жан-Мишель Шеффер.

Из-за июньского продления беспошлинного ввоза украинской курятины Еврокомиссией на рынке произошёл "взрывной рост предложения" — экспорт мяса из Незалежной в страны ЕС увеличился в два-три раза, из-за чего теперь страдают местные производители.

"Мы все (в странах ЕС. — Прим. Лайфа) переживаем одну и ту же ситуацию: нашествие украинских кур дестабилизирует рынок", — приводит слова Шеффера французская газета Figaro.

Как пояснил эксперт, как правило, европейское птицеводство является семейным бизнесом, в то время как украинские компании находятся в совершенно "другой весовой категории". Если в начале конфликта на Украине экспорт составлял порядка десяти тысяч тонн куриного мяса, то теперь увеличился двое. Из-за этого производители многих стран находятся практически на пороге разорения.

"Мы все в одной ситуации, потому что мы сами в ЕС выбрали единый рынок, а приход на него украинского производителя сразу дестабилизировал прежнее состояние баланса по всему Евросоюзу", — пожаловался представитель ассоциации.