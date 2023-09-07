На Украине предупредили о возможном срыве отопительного сезона

Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, заявила, что отопительный сезон в стране находится под угрозой срыва из-за действий правительства.

"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", — говорится на сайте Ассоциации.

Организация считает, что причина критической ситуации — в некоторых решениях кабмина. Так, с 1 сентября 2023 года все теплоснабжающие предприятия Украины лишены возможности приобрести газ по льготным ценам. По данным Ассоциации, предприятиям, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за несколько прошлых лет, не хватает средств для оплаты газа по рыночным ценам.

Руководство городов Украины предложило премьер-министру страны Денису Шмыгалю встретиться для "обсуждения проблемы и избежания срыва отопительного сезона".