На Украине предупредили о возможном срыве отопительного сезона
Ассоциация городов Украины: Действия правительства срывают отопительный сезон
Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, заявила, что отопительный сезон в стране находится под угрозой срыва из-за действий правительства.
"Горячую воду уже отключают, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам тоже нет. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ всей Украины вынуждены прекращать поставку горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", — говорится на сайте Ассоциации.
Организация считает, что причина критической ситуации — в некоторых решениях кабмина. Так, с 1 сентября 2023 года все теплоснабжающие предприятия Украины лишены возможности приобрести газ по льготным ценам. По данным Ассоциации, предприятиям, которым правительство не компенсировало разницу в тарифах за несколько прошлых лет, не хватает средств для оплаты газа по рыночным ценам.
Руководство городов Украины предложило премьер-министру страны Денису Шмыгалю встретиться для "обсуждения проблемы и избежания срыва отопительного сезона".
Также жителям Украины предрекли катастрофу в случае отключения какой-либо АЭС зимой в предстоящий отопительный сезон. Об этом заявил глава наблюдательного совета украинского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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