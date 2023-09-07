Беспилотник с муляжом взрывчатки напугал жителей подмосковного СНТ
Беспилотник с приклеенной коробкой и проводами найден в Московской области
В Московской области упал беспилотник, к которому была прикреплена коробка с торчащими из неё проводами. Местные жители вызвали правоохранителей. Об этом пишет SHOT.
Аппарат нашли накануне утром в СНТ "Ручеёк" Наро-Фоминского района. Это был квадрокоптер 35х35 см без маркировочных обозначений, он упал прямо на дорогу между садовыми участками. Скотчем к нему была приклеена коробка с проводами.
Взрывчатка внутри устройства найдена не была. Коптер забрали на экспертизу, владельца ищут. Полиция инициировала проверку по факту обнаружения муляжа СВУ.
Ранее сообщалось, что один человек пострадал в результате падения украинского беспилотника в подмосковном Раменском. У мужчины от испуга прихватило сердце. Аппарат был сбит средствами ПВО, до земли долетели обломки.
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