Пентагон отменил испытание американской гиперзвуковой ракеты
Пентагон отказался от испытательного запуска американской гиперзвуковой ракеты, оно должно было состояться на мысе Канаверал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.
"Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменён", — говорится в заявлении.
По данным Пентагона, за 2022 год Соединённые Штаты Америки провели 12 успешных испытаний гиперзвукового оружия, тем временем министр ВВС США в марте заявлял, что испытание гиперзвуковой ракеты ARRW было неудачным.
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