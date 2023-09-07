Пентагон отменил испытание американской гиперзвуковой ракеты

Пентагон отказался от испытательного запуска американской гиперзвуковой ракеты, оно должно было состояться на мысе Канаверал. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на ведомство.

"Министерство планировало провести испытания на космодроме на мысе Канаверал, штат Флорида, чтобы доложить о развитии наших гиперзвуковых технологий, но после предварительных проверок запуск был отменён", — говорится в заявлении.