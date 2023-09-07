Макрон выступил против российского флага на Олимпиаде-2024
Макрон выступил против политизации темы участия россиян в Олимпиаде в Париже
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против политизации темы участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Однако он также высказался против российских флагов на Играх.
"Эта тема не должна политизироваться. Хотел бы, чтобы это было осознанное решение олимпийского мира, и я полностью доверяю [президенту Международного олимпийского комитета] Томасу Баху", — заявил Макрон в интервью Équipe.
Он призвал подумать, "какое место отвести российским атлетам, которые готовились всю жизнь", при этом президент Франции подчеркнул, что на Олимпиаде "не может быть флага РФ".
Ранее глава МОК Томас Бах назвал невозможным изолировать мировой спорт от россиян. Он добавил, что вопрос участия российской сборной в Олимпийских играх в Париже по-прежнему окончательно не решён, однако МОК настаивает, чтобы не было "никаких гимнов, никаких цветов, никакой национальной идентификации в отношении России и Белоруссии".
Getty Images / Johannes Simon