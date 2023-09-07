Макрон выступил против российского флага на Олимпиаде-2024

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил против политизации темы участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже. Однако он также высказался против российских флагов на Играх.

"Эта тема не должна политизироваться. Хотел бы, чтобы это было осознанное решение олимпийского мира, и я полностью доверяю [президенту Международного олимпийского комитета] Томасу Баху", — заявил Макрон в интервью Équipe.

Он призвал подумать, "какое место отвести российским атлетам, которые готовились всю жизнь", при этом президент Франции подчеркнул, что на Олимпиаде "не может быть флага РФ".