26-летняя молдавская футболистка разбилась насмерть при падении со скал в Исландии

Футболистка молдавской женской сборной 26-летняя Виолета Мицул погибла в Исландии в результате несчастного случая. Об этом 6 сентября сообщила Федерация молдавского футбола (FMF).

Девушка вместе с подругами отдыхала на пляже в исландском муниципалитете Вопнафьордур. Детальной информации о её гибели нет. Предварительная версия — падение со скал.

Мицул провела 41 матч в составе сборной Молдавии. На её счету множество медалей за призовые места в различных чемпионатах.