26-летняя молдавская футболистка разбилась насмерть при падении со скал в Исландии
Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул погибла во время отдыха в Исландии
Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул. Обложка © Пресс-служба Федерации футбола Молдавии
Футболистка молдавской женской сборной 26-летняя Виолета Мицул погибла в Исландии в результате несчастного случая. Об этом 6 сентября сообщила Федерация молдавского футбола (FMF).
Девушка вместе с подругами отдыхала на пляже в исландском муниципалитете Вопнафьордур. Детальной информации о её гибели нет. Предварительная версия — падение со скал.
Мицул провела 41 матч в составе сборной Молдавии. На её счету множество медалей за призовые места в различных чемпионатах.
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