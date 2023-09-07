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Опубликовано 7 сентября 2023, 12:25

26-летняя молдавская футболистка разбилась насмерть при падении со скал в Исландии

Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул погибла во время отдыха в Исландии

Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул. Обложка © Пресс-служба Федерации футбола Молдавии

Футболистка сборной Молдавии Виолета Мицул. Обложка © Пресс-служба Федерации футбола Молдавии

Футболистка молдавской женской сборной 26-летняя Виолета Мицул погибла в Исландии в результате несчастного случая. Об этом 6 сентября сообщила Федерация молдавского футбола (FMF).

Девушка вместе с подругами отдыхала на пляже в исландском муниципалитете Вопнафьордур. Детальной информации о её гибели нет. Предварительная версия — падение со скал.

Мицул провела 41 матч в составе сборной Молдавии. На её счету множество медалей за призовые места в различных чемпионатах.

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Юрий Лысенко
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