В России перестанут выдавать лицензии на пейджинг
Минцифры предложило прекратить выдачу лицензий на пейджинговую связь
Минцифры считает устаревшей и ненужной услугу по персональному радиовызову — пейджингу, поэтому призывает остановить её лицензирование. Текст соответствующего проекта постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В ведомстве полагают, что пейджинг давно вытеснен с рынка услугами сотовой связи. Так, на июнь текущего года нет ни одной действующей лицензии на предоставление потребителям данной технологии. Как следует из проекта, Минцифры также намерено прекратить лицензирование и "услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации", которыми пользовались операторы для функционирования сети VoIP и IP-телефонии, так как здесь возникает много мошеннических схем по подмене телефонных номеров.
Ранее Минцифры России предложило наделить Роскомнадзор полномочиями блокировать сайты с информацией о методах обхода ограничений. В список оснований для блокировок внесут пункт о "способах и методах обеспечения доступа к заблокированным в РФ сайтам и сервисам".
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