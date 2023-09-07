В России перестанут выдавать лицензии на пейджинг

В ведомстве полагают, что пейджинг давно вытеснен с рынка услугами сотовой связи. Так, на июнь текущего года нет ни одной действующей лицензии на предоставление потребителям данной технологии. Как следует из проекта, Минцифры также намерено прекратить лицензирование и "услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации", которыми пользовались операторы для функционирования сети VoIP и IP-телефонии, так как здесь возникает много мошеннических схем по подмене телефонных номеров.