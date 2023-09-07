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7 сентября, 10:12

В Петербурге мясник проткнул грудь крюком, разделывая тушу

В Санкт-Петербурге мясник проткнул грудь крюком на работе. Сейчас мужчину спасают в НИИ им. Джанелидзе.

По данным РЕН ТВ, 6 сентября 27-летний мужчина зашёл в холодильник, чтобы разделать тушу. Но во время работы мясной крюк соскочил с крепления и проткнул ему грудь. Пострадавший смог его вытащить и позвать на помощь. Продавцы магазина, где работает мужчина, вызвали скорую.

Состояние мясника оценивается как тяжёлое, ему делают операцию.

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А ранее Лайф рассказывал, что врачи в московской ГКБ имени М.Е. Жадкевича смогли пришить мужчине кисть, которую полностью оторвала бетономешалка, переломав всё: от костей и мышц до сосудов и нервных волокон.

Обложка ©

Unsplash / Kyle Mackie

Полина Федотова
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