В Петербурге мясник проткнул грудь крюком, разделывая тушу

В Санкт-Петербурге мясник проткнул грудь крюком на работе. Сейчас мужчину спасают в НИИ им. Джанелидзе.

По данным РЕН ТВ, 6 сентября 27-летний мужчина зашёл в холодильник, чтобы разделать тушу. Но во время работы мясной крюк соскочил с крепления и проткнул ему грудь. Пострадавший смог его вытащить и позвать на помощь. Продавцы магазина, где работает мужчина, вызвали скорую.

Состояние мясника оценивается как тяжёлое, ему делают операцию.