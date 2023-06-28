Врачам удалось сохранить щитовидку жительнице Приморья с пробитой гарпуном шеей

У жительницы Приморья, которой сосед по СНТ выстрелил в шею из ружья для подводной охоты, была повреждена щитовидная железа, однако врачи сохранили орган, благополучно достав гарпун. Об этом сообщает краевой Минздрав в телеграм-канале.

Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество жителя. Соседи проводили собственное расследование и со специалистами стали откапывать кабель у дома соседа, чтобы найти причину утечки тока. В результате выяснение отношений приобрело криминальный характер: мужчина начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из жителей попытался выхватить оружие, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела. Затем неадекват выстрелил в жену соседа из ружья для подводной охоты и скрылся в доме, где "оборону" стала держать ещё и его жена, заливавшая газом всех, кто пытался до них добраться. Супруги задержаны, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершённое с особой жестокостью".