Побои, суды, онкология: Озвучена новая версия конфликта с приморцем, напавшим на соседей с огнемётом
Kp.ru: Напавшего на соседей с огнемётом приморца довели отключениями света
Жуткое нападение неадекватного жителя на соседку и её мужа в посёлке Трудовое в Приморье прокомментировал сын нападавшего. В ситуации разбиралась газета kp.ru. Напомним, что соседи проводили собственное расследование хищения электроэнергии и со специалистами стали откапывать кабель, чтобы найти причину утечки тока.
Новую версию конфликта озвучил сын нападавшего, который предпочёл остаться неизвестным. Он призвал посочувствовать и заявил, что "папу довели" и мужчина никогда никого не трогал.
"Полтора года назад отключили нелегально свет. Так называемая председатель терроризировала родителей. Год назад побили маму прямо во дворе, отключили свет. Начались суды. У отца за полтора года на нервной почве стала прогрессировать онкология, удалили почку. Живёт на таблетках. Всё это время моя семья жила на генераторе", — рассказал сын.
По словам родственника, во всём виновата "хитрая председатель", которая хочет, чтобы семья платила "по её выдуманному тарифу в десять раз больше, но родители не являются членами СНТ и не обязаны платить взносы".
По факту покушения на убийство на мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество жителя. Соседи проводили собственное расследование и со специалистами стали откапывать кабель у дома соседа, чтобы найти причину утечки тока. В результате выяснение отношений приобрело криминальный характер: мужчина начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из жителей попытался выхватить оружие, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела. Затем неадекват выстрелил в жену соседа из ружья для подводной охоты и скрылся в доме. Напавший был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершённое с особой жестокостью". Пострадавшая от рук психопата женщина не получила серьёзных травм.
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