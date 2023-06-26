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26 июня, 16:15

Побои, суды, онкология: Озвучена новая версия конфликта с приморцем, напавшим на соседей с огнемётом

Kp.ru: Напавшего на соседей с огнемётом приморца довели отключениями света

Жуткое нападение неадекватного жителя на соседку и её мужа в посёлке Трудовое в Приморье прокомментировал сын нападавшего. В ситуации разбиралась газета kp.ru. Напомним, что соседи проводили собственное расследование хищения электроэнергии и со специалистами стали откапывать кабель, чтобы найти причину утечки тока.

Новую версию конфликта озвучил сын нападавшего, который предпочёл остаться неизвестным. Он призвал посочувствовать и заявил, что "папу довели" и мужчина никогда никого не трогал.

"Полтора года назад отключили нелегально свет. Так называемая председатель терроризировала родителей. Год назад побили маму прямо во дворе, отключили свет. Начались суды. У отца за полтора года на нервной почве стала прогрессировать онкология, удалили почку. Живёт на таблетках. Всё это время моя семья жила на генераторе", — рассказал сын.

По словам родственника, во всём виновата "хитрая председатель", которая хочет, чтобы семья платила "по её выдуманному тарифу в десять раз больше, но родители не являются членами СНТ и не обязаны платить взносы".

По факту покушения на убийство на мужчину заведено уголовное дело. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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Напомним, дачные разборки, чуть не закончившиеся гибелью двух человек, начались из-за воровавшего электричество жителя. Соседи проводили собственное расследование и со специалистами стали откапывать кабель у дома соседа, чтобы найти причину утечки тока. В результате выяснение отношений приобрело криминальный характер: мужчина начал угрожать им самодельным огнемётом. Один из жителей попытался выхватить оружие, но получил струю горящей жидкости и был доставлен в реанимацию с ожогами 60% поверхности тела. Затем неадекват выстрелил в жену соседа из ружья для подводной охоты и скрылся в доме. Напавший был задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершённое с особой жестокостью". Пострадавшая от рук психопата женщина не получила серьёзных травм.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке
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