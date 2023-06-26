Побои, суды, онкология: Озвучена новая версия конфликта с приморцем, напавшим на соседей с огнемётом

Жуткое нападение неадекватного жителя на соседку и её мужа в посёлке Трудовое в Приморье прокомментировал сын нападавшего. В ситуации разбиралась газета kp.ru. Напомним, что соседи проводили собственное расследование хищения электроэнергии и со специалистами стали откапывать кабель, чтобы найти причину утечки тока.

Новую версию конфликта озвучил сын нападавшего, который предпочёл остаться неизвестным. Он призвал посочувствовать и заявил, что "папу довели" и мужчина никогда никого не трогал.

"Полтора года назад отключили нелегально свет. Так называемая председатель терроризировала родителей. Год назад побили маму прямо во дворе, отключили свет. Начались суды. У отца за полтора года на нервной почве стала прогрессировать онкология, удалили почку. Живёт на таблетках. Всё это время моя семья жила на генераторе", — рассказал сын.

По словам родственника, во всём виновата "хитрая председатель", которая хочет, чтобы семья платила "по её выдуманному тарифу в десять раз больше, но родители не являются членами СНТ и не обязаны платить взносы".