Песков: В экономике России всё идёт гораздо лучше, чем могло бы
В российской экономике всё идёт гораздо лучше, чем могло бы идти. Таким мнением в беседе с журналистами в четверг поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Всё идёт гораздо лучше, чем могло бы идти", — заявил представитель Кремля.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России на сегодняшний день развивается лучше, чем ожидалось, и это даёт надежду на выполнение всех намеченных задач. Темпы экономического роста в России, по словам главы государства, достаточно устойчивые. Путин напомнил, что, по данным Всемирного банка, по этому показателю Россия обогнала Германию. Причём высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов.
ТАСС / Кирилл Кухмарь