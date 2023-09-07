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7 сентября, 09:36

Песков: В экономике России всё идёт гораздо лучше, чем могло бы

В российской экономике всё идёт гораздо лучше, чем могло бы идти. Таким мнением в беседе с журналистами в четверг поделился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Всё идёт гораздо лучше, чем могло бы идти", заявил представитель Кремля.

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Путин заявил о достаточно устойчивых темпах экономического роста в России

Ранее президент Владимир Путин заявил, что экономика России на сегодняшний день развивается лучше, чем ожидалось, и это даёт надежду на выполнение всех намеченных задач. Темпы экономического роста в России, по словам главы государства, достаточно устойчивые. Путин напомнил, что, по данным Всемирного банка, по этому показателю Россия обогнала Германию. Причём высокими темпами растут отрасли, не связанные с добычей природных ресурсов.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Марина Калегина
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