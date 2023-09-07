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7 сентября, 09:41

Россия будет развивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран, заявили в Кремле

Песков: РФ будет выстраивать отношения с КНДР без оглядки на мнение других стран

Россия не будет обращать внимание на мнение других стран, выстраивая отношения с Северной Кореей. Об этом в разговоре с журналистами заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Москва очень дорожит отношениями с Пхеньяном и будет их развивать.

"Мы, разумеется, будем и дальше развивать с ними отношения без оглядки на мнение других стран", — подчеркнул Песков.

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Напомним, накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон намерен потребовать от Пхеньяна не сотрудничать с Россией в сфере обороны, поскольку этот вопрос в последнее время сильно беспокоит американцев.

Александр Юнашев
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