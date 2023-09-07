Памфилова рассказала об угрозах СБУ в адрес членов избиркомов в новых регионах

Служба безопасности Украины оказывает огромное давление на членов избирательных комиссий четырёх новых регионов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы. <…> СБУ, подведомственные ей структуры, "Миротворец" осуществляют это каждый день", — сказала она в информационном центре Центризбиркома.

Памфилова пояснила, что украинские спецслужбы "перечисляют" им все данные — полное ФИО и состав семьи, а также шантажируют. Однако, отметила она, члены комиссий много пережили за последние восемь лет и "они крепкие".