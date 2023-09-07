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7 сентября, 09:56

Памфилова рассказала об угрозах СБУ в адрес членов избиркомов в новых регионах

Служба безопасности Украины оказывает огромное давление на членов избирательных комиссий четырёх новых регионов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

"Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы. <…> СБУ, подведомственные ей структуры, "Миротворец" осуществляют это каждый день", сказала она в информационном центре Центризбиркома.

Памфилова пояснила, что украинские спецслужбы "перечисляют" им все данные — полное ФИО и состав семьи, а также шантажируют. Однако, отметила она, члены комиссий много пережили за последние восемь лет и "они крепкие".

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, Единый день голосования в текущем году назначен на 10 сентября. Россияне выберут глав 26 регионов, в том новых регионов, а также депутатов законодательных собраний в 16 субъектов. Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму. А в Донецкой Народной Республике и Запорожской области уже 31 августа началось досрочное голосование.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Матвей Константинов
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