Памфилова рассказала об угрозах СБУ в адрес членов избиркомов в новых регионах
Служба безопасности Украины оказывает огромное давление на членов избирательных комиссий четырёх новых регионов, заявила председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.
"Из соображений безопасности мы не публикуем данные о членах комиссий. Хотя, хочу сказать честно, это не мешает каждый день им получать страшные угрозы. <…> СБУ, подведомственные ей структуры, "Миротворец" осуществляют это каждый день", — сказала она в информационном центре Центризбиркома.
Памфилова пояснила, что украинские спецслужбы "перечисляют" им все данные — полное ФИО и состав семьи, а также шантажируют. Однако, отметила она, члены комиссий много пережили за последние восемь лет и "они крепкие".
Напомним, Единый день голосования в текущем году назначен на 10 сентября. Россияне выберут глав 26 регионов, в том новых регионов, а также депутатов законодательных собраний в 16 субъектов. Кроме того, назначены довыборы депутатов в Госдуму. А в Донецкой Народной Республике и Запорожской области уже 31 августа началось досрочное голосование.
ТАСС / Алексей Коновалов