Медведев заявил, что жители новых регионов ощутят сопричастность к России

Все современные цифровые технологии помогут жителям новых российских регионов ощутить себя в единении со всей страной. Об этом сообщил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе совещания, посвящённом народной программе партии в новых субъектах.

"Каждый житель каждой новой территории должен ощущать свою сопричастность к единой России, я имею в виду не партию, а к большой стране — Российской Федерации. Эта сопричастность достигается в том числе цифровыми средствами", — отметил он.

Медведев пояснил, что, например, портал "Я в России" помогает каждому гражданину, в том числе на новых территориях, запросить и получить любую услугу прямо из дома. Он заметил, что сейчас на портале представлена информация по наиболее востребованным услугам. В ближайшие месяцы он должен интегрировать всё больше цифровых ресурсов. Политик выразил надежду, что сервис докажет свою эффективность.