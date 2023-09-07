Медведев: Портал "Я в России" может стать инструментом партийного контроля

Одним из инструментов контроля со стороны партии может стать портал для жителей новых территорий РФ "Я в России". Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, его слова опубликованы в телеграм-канале партии.

Портал позволит получить доступ к сервисам ЕР, объяснил Медведев. В частности, в нём можно будет отслеживать процесс выполнения решений федеральных и региональных властей, благодаря чему будет наглядно видно, могут ли жители новых регионов действительно получать положенные им меры поддержки. Кроме того, "Я в России" даст возможность оперативно реагировать на беспокойства и жалобы россиян на новых территориях.

"В ближайшие месяцы он должен интегрировать ещё больше цифровых ресурсов. В том числе электронные государственные услуги, сервисы от нашей партии, полезные предложения от различных организаций. Контакты волонтёров, с помощью которых партия осуществляет гуманитарные миссии", — объяснил Медведев на видеоконференции с врио руководителей новых регионов, уточнив, что заявки на получение гуманитарной и информационной помощи можно будет оставить на новом портале.