В тыловом районе Западной группировки войск неделю назад открылся единственный в зоне спецоперации подземный храм, который является для бойцов настоящей отдушиной. Они попадают туда с переднего края фронта и возвращаются оттуда прямиком на линию боевого соприкосновения, рассказал военный священник отец Дмитрий в репортаже телеканала "Звезда".

В зоне спецоперации открылся первый подземный храм для военных. Видео © Телеканал "Звезда"

На проектирование и строительство храма ушло более двух месяцев. Бойцы хотели не просто обустроить безопасный блиндаж и расставить в нём иконы, но и добиться максимального сходства с обычными церквями на гражданке. Теперь на глубине четырёх метров под землёй военные ставят свечки и молятся за здравие и упокой товарищей, а также близких.

"То, что получилось, может быть, не совсем даже блиндаж, а более что-то такое грандиозное. Может быть, с божьей помощью когда-нибудь здесь будет основан монастырь. Такие разговоры были, пока мы строили вот этот храм", — отметил отец Дмитрий.

Кстати, и бытовые условия в блиндажном городке организованы ничуть не хуже, чем в капитальных казармах пунктов постоянного пребывания подразделений. Например, в подземной столовой установлены даже кондиционеры, да и сама кухня, рассчитанная на несколько сотен военных, выглядит достойно.