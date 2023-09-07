В Уфе преподаватель колледжа из злости обмотала голову и шею студента скотчем

Преподавательница Уфимского автотранспортного колледжа (УАТК) прямо во время лекции обмотала голову студента скотчем. На опубликованных в Сети кадрах — момент необычного "наказания". Как пишут местные паблики, женщина пошла на это из злости, так как ученик намеренно отвечал неправильно.

Преподаватель уфимского колледжа чуть не задушила студента скотчем. Видео © Telegram / Ufa_rb

"Что непонятно было в слове "не мешать работать никому"? Не будешь больше мешать, да?" — крикнула она. Видно, что педагог не только обматывает голову студента, но и затягивает скотч на шее, сдавливая её.

Руководство УАТК уже видело резонансные кадры. Там рассказали Ufa1.ru, что преподавательница отстранена от занятий, в отношении неё проводится проверка. О том, какой предмет ведёт женщина, не сообщается.

Причём некоторые считают, что парень сам виновен в случившемся. При этом бывший педагог колледжа заявила изданию, что поведение женщины, конечно, неправильное, однако такие "своенравные" преподаватели — не редкость для данного учебного заведения. По её словам, они не то что с учениками, с коллегами "могут грубо обращаться". Как указала девушка, в УАТК царит "вечный бардак", а "никому из руководства нет дела ни до чего".