Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 11:04

Папарацци засняли любвеобильного Ди Каприо за жаркими поцелуями с 25-летней моделью

Ди Каприо застукали целующимся с фотомоделью Витторией Черетти в клубе на Ибице

<p>Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Getty Images / Estrop, © Getty Images / Archivio Spaziani / Rocco Spaziani</p>

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Getty Images / Estrop, © Getty Images / Archivio Spaziani / Rocco Spaziani

Американский актёр Леонардо Ди Каприо пришёл в клуб на испанском острове Ибица с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. В Сети появились фото жарких поцелуев парочки, в том числе видео.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Twitter / Bulletin Film

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Twitter / Bulletin Film

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Twitter / Bulletin Film

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Twitter / Bulletin Film

48-летний актёр танцует и обнимает свою новую подружку. Влюблённые не стесняясь, откровенно целуются прямо на танцполе. Черетти уверенно кладёт руку на плечо Ди Каприо, давая понять, что на этот раз речь не идёт о простой интрижке.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Видео © YouTube / Page six

Актёр известен своими многочисленными любовными похождениями. В том числе он встречался с моделью Жизель Бундхен, актрисой Блейк Лайвли, звездой Victoria’s Secret Эрин Хитертон. А в прошлом году Ди Каприо находился в отношениях с актрисой и фотомоделью из Аргентины Камилой Морроне.

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер застукали за флиртом на концерте, и теперь все знают: их роман — правда

Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер застукали за флиртом на концерте, и теперь все знают: их роман — правда

Ранее Лайф писал, что известная российская модель Ирина Шейк вновь появилась на публике в сопровождении актёра Леонардо Ди Каприо. Пара была замечена на известной танцевальной вечеринке Coachella.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Леонардо Ди Каприо
  • США
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров