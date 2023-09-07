Папарацци засняли любвеобильного Ди Каприо за жаркими поцелуями с 25-летней моделью
Ди Каприо застукали целующимся с фотомоделью Витторией Черетти в клубе на Ибице
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Getty Images / Estrop, © Getty Images / Archivio Spaziani / Rocco Spaziani
Американский актёр Леонардо Ди Каприо пришёл в клуб на испанском острове Ибица с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. В Сети появились фото жарких поцелуев парочки, в том числе видео.
48-летний актёр танцует и обнимает свою новую подружку. Влюблённые не стесняясь, откровенно целуются прямо на танцполе. Черетти уверенно кладёт руку на плечо Ди Каприо, давая понять, что на этот раз речь не идёт о простой интрижке.
Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Видео © YouTube / Page six
Актёр известен своими многочисленными любовными похождениями. В том числе он встречался с моделью Жизель Бундхен, актрисой Блейк Лайвли, звездой Victoria’s Secret Эрин Хитертон. А в прошлом году Ди Каприо находился в отношениях с актрисой и фотомоделью из Аргентины Камилой Морроне.
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Ранее Лайф писал, что известная российская модель Ирина Шейк вновь появилась на публике в сопровождении актёра Леонардо Ди Каприо. Пара была замечена на известной танцевальной вечеринке Coachella.