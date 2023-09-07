Папарацци засняли любвеобильного Ди Каприо за жаркими поцелуями с 25-летней моделью

Американский актёр Леонардо Ди Каприо пришёл в клуб на испанском острове Ибица с 25-летней итальянской моделью Витторией Черетти. В Сети появились фото жарких поцелуев парочки, в том числе видео.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Twitter / Bulletin Film

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Фото © Twitter / Bulletin Film

48-летний актёр танцует и обнимает свою новую подружку. Влюблённые не стесняясь, откровенно целуются прямо на танцполе. Черетти уверенно кладёт руку на плечо Ди Каприо, давая понять, что на этот раз речь не идёт о простой интрижке.

Леонардо Ди Каприо и Виттория Черетти. Видео © YouTube / Page six

Актёр известен своими многочисленными любовными похождениями. В том числе он встречался с моделью Жизель Бундхен, актрисой Блейк Лайвли, звездой Victoria’s Secret Эрин Хитертон. А в прошлом году Ди Каприо находился в отношениях с актрисой и фотомоделью из Аргентины Камилой Морроне.