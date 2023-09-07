Зеленский присвоил главе ГУР Буданову звание генерал-лейтенанта

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ главы государства опубликован его пресс-службой сегодня, когда в Незалежной отмечается День военной разведки.

Ранее Кирилл Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России. То же, по его словам, касается и других территорий, где есть влияние нашей страны.