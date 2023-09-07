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7 сентября, 10:59

Зеленский присвоил главе ГУР Буданову звание генерал-лейтенанта

<p>Обложка © Getty Images / Gian Marco Benedetto</p>

Обложка © Getty Images / Gian Marco Benedetto

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил руководителю Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кириллу Буданову звание генерал-лейтенанта. Соответствующий указ главы государства опубликован его пресс-службой сегодня, когда в Незалежной отмечается День военной разведки.

"Присвоить воинское звание генерал-лейтенанта генерал-майору Буданову Кириллу Алексеевичу — начальнику Главного управления разведки Министерства обороны Украины", говорится в документе.

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Ранее Кирилл Буданов призвал перенести боевые действия на территорию России. То же, по его словам, касается и других территорий, где есть влияние нашей страны.

Матвей Константинов
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