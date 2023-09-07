Девятиклассник из Казани изобрёл прибор для лечения косоглазия

Девятиклассник из Казани Глеб Смородинов придумал и сконструировал прибор для лечения детского косоглазия. О своём изобретении он рассказал во время встречи главы Роспатента Юрия Зубова со школьниками.

Глеб Смородинов. Фото © VK / Республика Татарстан

Идея пришла мальчику, когда он увидел, как тяжело его сестрёнке бороться с этим недугом. Он рассказал "Татар-Информ", что сейчас для лечения используется метод Поспелова, при котором в глаза попеременно светят специальным прибором. Но заниматься нужно по часу в день, а это очень утомительно.

"Я создал прибор, который автоматизирует данную методику. Ребёнок просто садится, нажимает определённые кнопки и занимается. Пациент может делать это самостоятельно. Ранее подобных автоматизированных приборов я не встречал", — объяснил школьник.

Он показал изобретение врачам, а также уже получил решение о выдаче патента. В Университете талантов в Казани пообещали Глебу дать принтер для печати корпуса прибора, однако юный учёный боится, что не сможет выпустить много аппаратов, чтобы помочь всем.

Глава Роспатента пообещал посодействовать в том, чтобы новая технология вышла на российский рынок. Для этого найдут бизнесменов, готовых выпускать аппарат массово.