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7 сентября, 11:45

Девятиклассник из Казани изобрёл прибор для лечения косоглазия

В Роспатенте пообещали школьнику продвинуть созданный им прибор от косоглазия

Девятиклассник из Казани Глеб Смородинов придумал и сконструировал прибор для лечения детского косоглазия. О своём изобретении он рассказал во время встречи главы Роспатента Юрия Зубова со школьниками.

Глеб Смородинов. Фото © VK / Республика Татарстан

Глеб Смородинов. Фото © VK / Республика Татарстан

Идея пришла мальчику, когда он увидел, как тяжело его сестрёнке бороться с этим недугом. Он рассказал "Татар-Информ", что сейчас для лечения используется метод Поспелова, при котором в глаза попеременно светят специальным прибором. Но заниматься нужно по часу в день, а это очень утомительно.

"Я создал прибор, который автоматизирует данную методику. Ребёнок просто садится, нажимает определённые кнопки и занимается. Пациент может делать это самостоятельно. Ранее подобных автоматизированных приборов я не встречал", объяснил школьник.

Он показал изобретение врачам, а также уже получил решение о выдаче патента. В Университете талантов в Казани пообещали Глебу дать принтер для печати корпуса прибора, однако юный учёный боится, что не сможет выпустить много аппаратов, чтобы помочь всем.

Глава Роспатента пообещал посодействовать в том, чтобы новая технология вышла на российский рынок. Для этого найдут бизнесменов, готовых выпускать аппарат массово.

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Ранее президент России Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву из Нижегородской области помочь издать его стихи. В ходе открытого урока "Разговоры о важном" 1 сентября президент попросил мальчика прочесть одно из своих стихотворений. Школьник продекламировал текст о Родине.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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