Девятиклассник из Казани изобрёл прибор для лечения косоглазия
В Роспатенте пообещали школьнику продвинуть созданный им прибор от косоглазия
Девятиклассник из Казани Глеб Смородинов придумал и сконструировал прибор для лечения детского косоглазия. О своём изобретении он рассказал во время встречи главы Роспатента Юрия Зубова со школьниками.
Глеб Смородинов. Фото © VK / Республика Татарстан
Идея пришла мальчику, когда он увидел, как тяжело его сестрёнке бороться с этим недугом. Он рассказал "Татар-Информ", что сейчас для лечения используется метод Поспелова, при котором в глаза попеременно светят специальным прибором. Но заниматься нужно по часу в день, а это очень утомительно.
"Я создал прибор, который автоматизирует данную методику. Ребёнок просто садится, нажимает определённые кнопки и занимается. Пациент может делать это самостоятельно. Ранее подобных автоматизированных приборов я не встречал", — объяснил школьник.
Он показал изобретение врачам, а также уже получил решение о выдаче патента. В Университете талантов в Казани пообещали Глебу дать принтер для печати корпуса прибора, однако юный учёный боится, что не сможет выпустить много аппаратов, чтобы помочь всем.
Глава Роспатента пообещал посодействовать в том, чтобы новая технология вышла на российский рынок. Для этого найдут бизнесменов, готовых выпускать аппарат массово.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал школьнику Григорию Васильеву из Нижегородской области помочь издать его стихи. В ходе открытого урока "Разговоры о важном" 1 сентября президент попросил мальчика прочесть одно из своих стихотворений. Школьник продекламировал текст о Родине.
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