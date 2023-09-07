Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 11:54

Российские учёные запатентовали дрон-пожарник

Уфимские учёные изобрели беспилотник для нужд пожарных

Специалисты Уфимского университета науки и технологий получили патент на средство пожаротушения на основе беспилотника. Изобретение предполагает подъём средства борьбы с огнём на заданную высоту, его энергообеспечение и подачу воды на протяжении всей работы.

Прошлый прототип башкирских учёных представлял собой небольшую эскадрилью таких дронов, соединённую пожарными рукавами и водопроводами, которая, к сожалению, не могла долго находиться в воздухе из-за того, что аккумулятор рано или поздно сядет. Второй проект — беспилотник, подключённый кабелем к постоянному источнику энергии. Он больше подходит для подъёма грузов на необходимую высоту.

Оценив обе разработки, специалисты попросту совместили их, оставив основные элементы в виде самого беспилотника и шланга-электрокабеля. Они предложили два варианта изделия: в первом токоведущие провода изолированы и расположены внутри рукава, разделяясь гибкой перемычкой. Во втором провода и шланг объединены в подвижную оболочку с электрокабелем из двух проводов, находящихся снаружи. По мнению авторов, данный вариант будет надёжнее.

В Москве представлены бесшумный беспилотник и чувствительный дрон-детектор

В Москве представлены бесшумный беспилотник и чувствительный дрон-детектор

Лайф рассказывал об актуальной разработке студента из Волгограда — пуленепробиваемом бронежилете на основе неньютоновской жидкости, не имеющем аналогов в России. При попадании пули она будет вести себя как твёрдое тело. Изобретатель уже получил грант в 500 тысяч рублей.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
  • Новости
  • Наука и Технологии
  • Башкортостан, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров