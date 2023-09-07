Путин поручил главе Мордовии "посматривать" за региональным бюджетом

Президент РФ Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Мордовия Артёма Здунова. Руководитель региона доложил российскому лидеру о росте промышленного потенциала.

Путин встретился в Кремле с главой Республики Мордовия Артёмом Здуновым. Видео © kremlin

"Я сам лично выезжаю на предприятия, смотрю, особенно те, которые сейчас производят для оборонно-промышленного комплекса, производственные программы вместе готовим. У нас за этот период в четыре раза увеличились поставки в госкорпорации, гособоронзаказ значительно вырос, и загрузка тех, кто работает по тематике, в том числе для наших бойцов, 100% предприятия у нас загружены", — заметил Здунов.

Слушая о ситуации с финансами, Путин поручил "за региональным бюджетом посматривать", напомнив, что несколько лет назад размер госдолга республики был очень большим. Сейчас уровень госдолга и просроченной задолженности удалось значительно снизить.

Здунов также доложил президенту о том, что в Мордовии стараются улучшить ситуацию с демографией, и упомянул о гражданах, отбывающих наказание, поскольку в регионе самая большая концентрация таких учреждений. Со своей стороны президент заметил, что "трудоустройство после освобождения тоже самое большое по сравнению с другими регионами".