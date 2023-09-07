США разместят базу ВВС в 200 км от российской границы

Финляндия не собирается прекращать переговоры с Вашингтоном по оборонному сотрудничеству — Defence Cooperation Agreement (DCA) — и готова предоставить американским военным аэропорт Рованиеми, который расположен всего в менее чем двести километров от границы с Россией и в 769 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета Iltalehti.

"Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми", — указано в материале.

Ниинистё заверил, что общение с Белым домом проходит плодотворно и страна не будет отступать от цели обеспечить "хоть какое-то присутствие США" на своей территории.