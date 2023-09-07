Регион

Уведомления отключены

7 сентября, 11:55

США разместят базу ВВС в 200 км от российской границы

Iltalehti: Финляндия разрешила ВВС США использовать аэропорт Рованиеми

<p>Американский F-35 Lightning II. Фото © Shutterstock</p>

Американский F-35 Lightning II. Фото © Shutterstock

Финляндия не собирается прекращать переговоры с Вашингтоном по оборонному сотрудничеству — Defence Cooperation Agreement (DCA) — и готова предоставить американским военным аэропорт Рованиеми, который расположен всего в менее чем двести километров от границы с Россией и в 769 километрах от Санкт-Петербурга. Об этом сообщает газета Iltalehti.

"Президент республики Саули Ниинистё подтвердил в четверг на мероприятии Ассоциации политических журналистов, что на финской земле будет военное присутствие США… ВВС США начнут использовать авиационную инфраструктуру Лапландии, то есть аэропорт Рованиеми", указано в материале.

Ниинистё заверил, что общение с Белым домом проходит плодотворно и страна не будет отступать от цели обеспечить "хоть какое-то присутствие США" на своей территории.

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Москву и Киев для начала переговоров

Экс-премьер Финляндии призвал надавить на Москву и Киев для начала переговоров

Ранее сообщалось, что НАТО проведёт масштабные военно-морские учения в Балтийском море, в которых поучаствуют порядка 30 кораблей и свыше трёх тысяч военнослужащих, с целью отправить России "чёткий сигнал" о том, что альянс будет решительно защищать регион, в том числе безопасность Финляндии.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Финляндия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров