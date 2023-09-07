Стало известно, сколько россиян накопили на хорошую "подушку безопасности"
НАФИ: Более четверти россиян имеют финансовую подушку на срок от трёх месяцев
Только 26% россиян имеют финансовую подушку, которой им хватит на срок больше трёх месяцев в случае потери работы. Это выяснил аналитический центр НАФИ.
"Четверть россиян (26%) обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для привычной жизни и оплаты всех необходимых услуг на срок свыше трёх месяцев", — приводит RT выводы исследования.
Из них 16% признались, что накоплений им хватит на срок от трёх до шести месяцев, а 10% — более чем на полгода. Наибольшая доля обладателей достаточной финансовой подушки — среди жителей городов-миллионников (35%). Работающие россияне и работники с высшим образованием также чаще обладают более объёмными накоплениями.
По словам исполнительного директора аналитического центра НАФИ Людмилы Спиридоновой, наличие финансовой подушки — не показатель дохода человека, а показатель уровня финансовой грамотности, навыков сберегательного поведения и уровня финансовой культуры в стране.
Ранее лидер ЛДПР, глава фракции этой партии в Госдуме Леонид Слуцкий призвал назначать выплаты семьям с детьми исходя из их реальных доходов. Он напомнил, что сейчас пособия полагаются лишь малообеспеченным семьям. Однако зачастую большая часть бюджета уходит на выплату ипотеки или оплату обучения детей.