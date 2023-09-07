Стало известно, сколько россиян накопили на хорошую "подушку безопасности"

Только 26% россиян имеют финансовую подушку, которой им хватит на срок больше трёх месяцев в случае потери работы. Это выяснил аналитический центр НАФИ.

"Четверть россиян (26%) обладают финансовой подушкой безопасности, которой в случае потери дохода им хватит для привычной жизни и оплаты всех необходимых услуг на срок свыше трёх месяцев", — приводит RT выводы исследования.

Из них 16% признались, что накоплений им хватит на срок от трёх до шести месяцев, а 10% — более чем на полгода. Наибольшая доля обладателей достаточной финансовой подушки — среди жителей городов-миллионников (35%). Работающие россияне и работники с высшим образованием также чаще обладают более объёмными накоплениями.

По словам исполнительного директора аналитического центра НАФИ Людмилы Спиридоновой, наличие финансовой подушки — не показатель дохода человека, а показатель уровня финансовой грамотности, навыков сберегательного поведения и уровня финансовой культуры в стране.