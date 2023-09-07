Любителей зимних видов спорта предупредили о подорожании лыж, сноубордов и аксессуаров

В России уже в ближайшее время подорожают горные лыжи и сноуборды, а многие магазины готовятся столкнуться с дефицитом продукции. Об этом телеграм-каналу SHOT рассказали представители нескольких крупных профильных сетей магазинов.

Так, на данный момент стоимость качественных лыж и сноубордов иностранного производства без креплений и ботинок начинается от 60 тысяч рублей, однако в связи с приближением горнолыжного сезона цены вырастут. По словам менеджеров сетей "Кант" и "Триал спорт", всему виной — скачки курса валют и трудности с логистикой.

Подчёркивается, что ведущие иностранные бренды вроде Atomic, Head, Volkl, ROSSIGNOL, WESTON, Jones Projec, Salomon, Burton, Bataleon и ряда других не хотят поставлять свою продукцию в Россию напрямую, из-за чего она попадает на отечественный рынок обходными путями.

Кроме того, рост цен ожидается и на аксессуары вроде креплений, ботинок и палок. Как отметили несколько собеседников телеграм-канала, грядущей зимой любителям горнолыжного спорта придётся отдать за качественный комплект более 100 тысяч рублей, а за самый дорогой — более 300 тысяч.

В этой ситуации можно назвать везунчиками тех, кто подготовился к сезону заранее, урвав всё необходимое по зафиксированным ещё в прошлом году ценам. А многие и вовсе заказывают товары из-за рубежа, ожидая свои покупки по три месяца.

Указывается, что даже действующие сейчас на многие товары скидки не могут покрыть подорожание последних нескольких лет — порядка 50–100%.