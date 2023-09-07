Проезд одной остановки в общественном транспорте может стать бесплатным в России

Проезд одной остановки в общественном наземном транспорте в России может стать бесплатным. С таким предложением выступил депутат Госдумы Борис Чернышов и обратился в Минтранс, сообщает "Лента.ру".

Он указал, что ежегодно стоимость проезда в общественном транспорте лишь возрастает, хотя для многих семей является основной тратой, на которую уходит существенная часть их бюджета. Причём зачастую качество предоставляемых услуг не соответствует нормам.

"Например, если салон автобуса или трамвая переполнен, у человека, которому нужно проехать всего одну остановку, зачастую просто нет физической возможности успеть оплатить проезд", — добавил он.

Однако подобные ситуации вовсе не освобождают пассажиров от административной ответственности, поэтому депутат считает необходимым внести изменения. По его словам, в настоящее время разрабатывается законопроект, подразумевающий отмену оплаты проезда одной остановки. Кроме того, после его принятия на пассажира не смогут накладывать административную ответственность за безбилетный проезд.