Психолог раскрыла, можно ли отравиться гормоном счастья

"Серотониновая пропасть", или отравление серотонином, — это тяжёлое состояние, которое вызывает избыток "гормона счастья". Оно возникает из-за передозировки препаратом, повышающим уровень гормона в организме. Получить серотониновый синдром можно и просто после очень ярких и радостных событий. Насколько это опасное состояние, рассказывает врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

Основными симптомами "серотониновой ямы" являются тахикардия, тремор, повышенная тревожность, диарея, бессонница, галлюцинации и маниакальный синдром. Синдром проявляется мгновенно. Например, от приёма препарата до начала процесса может пройти не более двух минут. Но врач отметила, что чаще всего отравление "гормоном счастья" возникает, когда меняют дозировку или препарат.

"Процесс лечения представляет собой полный отказ от всех серотонинергических препаратов, что у многих пациентов приводит к быстрому уменьшению симптомов на протяжении 6–12 часов и их полному исчезновению в течение 24 часов", — заявила эксперт.

Также такое состояние нередко возникает после праздников. По словам Алексеевой, во время торжеств мы очень быстро расходуем накопленный серотонин, а вот запасы не восполняем. Вследствие этого у нас возникает тревога и мы перегораем. Чтобы исключить такой сценарий, нужно заниматься физическими упражнениями, выходить на прогулку, улучшать качество сна, употреблять магний и витамин D.