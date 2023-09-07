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7 сентября, 13:38

Курс юаня к доллару рухнул до минимума за 16 лет

Курс юаня к доллару упал до самого низкого значения с декабря 2007 года

Курс юаня к доллару США рухнул до самой низкой отметки с декабря 2007 года. Падение китайской валюты произошло на фоне публикации отчётности по внешней торговле.

Курс юаня к доллару сегодня на 13:35 мск достиг отметки в 7,3276 юаня, его значение на момент закрытия предыдущей сессии торгов составляло 7,3170 юаня. Максимальное значение курса доллара за день поднималось до 7,3284 юаня.

С начала этого года национальная валюта Китая стала дешевле по отношению к доллару почти на 6%. В Financial Times считают, что юань испытывает давление из-за слабых статистических данных китайской экономики, которые сегодня отразили сокращение экспорта и импорта КНР вместе с упавшим профицитом внешней торговли. Также на ситуацию оказывает влияние кризис на китайском рынке недвижимости.

По данным главного таможенного управления Китая, экспорт государства за август потерял 8,8% в годовом выражении, а импорт — 7,3%. Положительное сальдо баланса внешней торговли за последний месяц лета снизилось до 68,36 миллиарда долларов в сравнении с 78,65 миллиарда в прошлом августе и 80,6 миллиарда в июле 2023-го.

Кроме того, Народный банк Китая сегодня сообщил, что валютные резервы государства, самые крупные среди всех стран мира, за август сократились до 3,16 триллиона долларов. В июле их объём составлял 3,204 триллиона долларов.

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К слову, в начале августа юань обновил свой рекорд по отношению к российскому рублю. Китайская валюта перевалила за отметку в 13,5 рубля впервые с 31 марта 2022 года.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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