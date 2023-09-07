В территориальной избирательной комиссии торжественно разделили ключи расшифрования ДЭГ
В ТИК прошла церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ
Церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ. Обложка © t.me / ЦИК России
В информационном центре территориальной избирательной комиссии (ТИК) прошла церемония разделения ключей расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии России.
Церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ. Фото © t.me / ЦИК России
В этом году для пяти часовых поясов предусмотрены отдельные ключи, каждый из которых делится на семь частей. Пять из них получили представители политических партий состава ТИК ДЭГ, один остался в комиссии, а другой был передан главе ЦИК России Элле Памфиловой.
"Мои коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа. Обещаю, что я очень добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ", — заявила она.
Храниться ключи будут в прозрачных боксах, которые были специально опломбированы и заперты. За ними будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, которое на сайте ЦИК может посмотреть любой желающий. После завершения голосования в воскресенье ключи будут собраны, после чего эксперты приступят к определению результатов ДЭГ.
Кстати, в этом году итоги голосования по каждому часовому поясу будут представлены в течение двух часов после его завершения. И это уникальная практика в истории ДЭГ, поскольку в прошлом году расшифровка проходила лишь после завершения голосования на территории всей России.
Как уже сообщал Лайф, в этом году в России единый день голосования состоится 10 сентября. В этот день пройдут выборы глав 26 регионов, в том числе в новых регионах, выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах и довыборы депутатов в Госдуму РФ. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,2 миллиона россиян.