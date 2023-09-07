В территориальной избирательной комиссии торжественно разделили ключи расшифрования ДЭГ

В информационном центре территориальной избирательной комиссии (ТИК) прошла церемония разделения ключей расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии России.

Церемония разделения ключей расшифрования ДЭГ. Фото © t.me / ЦИК России

В этом году для пяти часовых поясов предусмотрены отдельные ключи, каждый из которых делится на семь частей. Пять из них получили представители политических партий состава ТИК ДЭГ, один остался в комиссии, а другой был передан главе ЦИК России Элле Памфиловой.

"Мои коллеги доверили именно мне получить одну из частей ключа. Обещаю, что я очень добросовестно к этому отнесусь. Напомню, что без каждой части ключа невозможно расшифровать результаты ДЭГ", — заявила она.

Храниться ключи будут в прозрачных боксах, которые были специально опломбированы и заперты. За ними будет вестись круглосуточное видеонаблюдение, которое на сайте ЦИК может посмотреть любой желающий. После завершения голосования в воскресенье ключи будут собраны, после чего эксперты приступят к определению результатов ДЭГ.

Кстати, в этом году итоги голосования по каждому часовому поясу будут представлены в течение двух часов после его завершения. И это уникальная практика в истории ДЭГ, поскольку в прошлом году расшифровка проходила лишь после завершения голосования на территории всей России.