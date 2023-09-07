Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 17:00
18871

У российских пенсионеров может появиться 13-я пенсия

Чернышов внёс в Госдуму проект о 13-й пенсии перед днём рождения

Российским пенсионерам могут начать выплачивать 13-ю пенсию перед днём рождения. Соответствующий законопроект о ежегодной дополнительной выплате в Госдуму внёс вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

"Один из главных праздников в жизни каждого человека — его день рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан", — цитирует текст законопроекта РИА "Новости".

Согласно документу, дополнительная выплата будет положена всем категориям пенсионеров, а её размер будет таким же, как обычная пенсия, которую гражданин получает в течение года.

Россиянам озвучили способы получить прибавку к пенсии
Россиянам озвучили способы получить прибавку к пенсии

Ранее эксперт Остапкович оценил идею о 13-й пенсии. По его мнению, эта выплата увеличит платёжеспособность пожилых россиян и поспособствует росту экономики.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Госдума
  • Законы
  • Личные финансы
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar