У российских пенсионеров может появиться 13-я пенсия
Чернышов внёс в Госдуму проект о 13-й пенсии перед днём рождения
Российским пенсионерам могут начать выплачивать 13-ю пенсию перед днём рождения. Соответствующий законопроект о ежегодной дополнительной выплате в Госдуму внёс вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.
"Один из главных праздников в жизни каждого человека — его день рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан", — цитирует текст законопроекта РИА "Новости".
Согласно документу, дополнительная выплата будет положена всем категориям пенсионеров, а её размер будет таким же, как обычная пенсия, которую гражданин получает в течение года.
Ранее эксперт Остапкович оценил идею о 13-й пенсии. По его мнению, эта выплата увеличит платёжеспособность пожилых россиян и поспособствует росту экономики.