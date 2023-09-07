У российских пенсионеров может появиться 13-я пенсия

Российским пенсионерам могут начать выплачивать 13-ю пенсию перед днём рождения. Соответствующий законопроект о ежегодной дополнительной выплате в Госдуму внёс вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

"Один из главных праздников в жизни каждого человека — его день рождения — для многих пенсионеров уже не является таковым. Организация праздничного стола или мероприятия, приятный подарок самому себе не вписываются в личный или семейный бюджет этой категории граждан", — цитирует текст законопроекта РИА "Новости".

Согласно документу, дополнительная выплата будет положена всем категориям пенсионеров, а её размер будет таким же, как обычная пенсия, которую гражданин получает в течение года.