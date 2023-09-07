Чоповец пригрозил взорвать бизнес-центр в Москве после увольнения за пьянку
Уволенный охранник пригрозил взрывом сотрудникам БЦ "Варшавка Sky" в Москве
В Москве уволенный сотрудник ЧОПа пообещал устроить взрыв в деловом центре, а также избить сотрудников офиса. SHOT публикует кадры с места ЧП.
БЦ "Варшавка Sky" в Москве после угроз уволенного охранника взорвать здание. Видео © T.me / SHOT
Мужчину ранее взяли на стажировку на должность охранника в БЦ "Варшавка Sky", но он в первые же дни пришёл на работу в нетрезвом виде, за что был уволен. Тогда экс-работник потребовал оплатить ему отработанные часы, начал оскорблять сотрудников, закурил в холле, угрожал. Однако денег нарушитель так и не получил. До приезда полиции он успел сбежать. Его ищут.
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