Чоповец пригрозил взорвать бизнес-центр в Москве после увольнения за пьянку

Мужчину ранее взяли на стажировку на должность охранника в БЦ "Варшавка Sky", но он в первые же дни пришёл на работу в нетрезвом виде, за что был уволен. Тогда экс-работник потребовал оплатить ему отработанные часы, начал оскорблять сотрудников, закурил в холле, угрожал. Однако денег нарушитель так и не получил. До приезда полиции он успел сбежать. Его ищут.