В США предсказали неприятный для Украины конец спецоперации
Американский журналист Хинкл заявил, что Россия освободит Киев
Спецоперация закончится на условиях России и может грозить Украине потерей новых территорий, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"Всё закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдёт с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев", — сказал он на своём ютуб-канале.
Журналист считает, что нежелание Киева прекращать боевые действия может кончиться для него потерей Харькова и Одессы.
Лайф рассказывал, почему Запад игнорирует провальные итоги контрнаступления ВСУ. По словам бывшего агента британской разведки MI6 Аластера Крука, страны региона осознают это, просто не могут смириться.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo