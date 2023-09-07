"Россия освободит Киев": В США предсказали неприятный для Украины конец спецоперации
Американский журналист Хинкл заявил, что Россия освободит Киев
Спецоперация закончится на условиях России и может грозить Украине потерей новых территорий, заявил американский журналист Джексон Хинкл.
"Всё закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдёт с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев", — сказал он на своём ютуб-канале.
Журналист считает, что нежелание Киева прекращать боевые действия может кончиться для него потерей Харькова и Одессы.
США увидели "заметный прогресс" в контрнаступе Украины, которая за три месяца потеряла 66 тысяч солдат
Лайф рассказывал, почему Запад игнорирует провальные итоги контрнаступления ВСУ. По словам бывшего агента британской разведки MI6 Аластера Крука, страны региона осознают это, просто не могут смириться.
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