"Всё закончится так, как захочет Россия. Я думаю, если разжигатели конфликта будут продолжать делать то же самое, что и сейчас, Польша зайдёт с одобрения США на Западную Украину, во Львов. Россия освободит в том числе и Киев", — сказал он на своём ютуб-канале.