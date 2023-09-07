Экс-агент MI6 объяснил, почему Запад игнорирует провал контрнаступления ВСУ
Экс-агент MI6 Крук: На Западе понимают провал ВСУ, но не хотят признавать это
Западные страны, включая США, осознали, что Украина провалила своё так называемое контрнаступление, но не могут смириться с этим. Такое мнение в эфире ютуб-канала Judging Freedom высказал бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.
"Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. Лайфа), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен", — заявил Крук.
Он считает, что Вашингтон видит из сложившейся ситуации выход через продолжение эскалации конфликта, поэтому Киеву до сих пор позволяют наносить удары по территории России. Но это лишь ожесточает русских, добавил эксперт.
Ранее советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что западные партнёры Киева допустили удары ВСУ по Крыму. По его словам, в этом вопросе достигнут абсолютный консенсус. К слову, в Кремле усомнились в том, что Запад действительно давал согласие на удары Киева по территории полуострова.
t.me / V_Zelenskiy_official