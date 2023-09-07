Экс-агент MI6 объяснил, почему Запад игнорирует провал контрнаступления ВСУ

Западные страны, включая США, осознали, что Украина провалила своё так называемое контрнаступление, но не могут смириться с этим. Такое мнение в эфире ютуб-канала Judging Freedom высказал бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук.

"Я думаю, что они признали это (провал контрнаступления. — Прим. Лайфа), в том числе и в Белом доме. Они не могут полностью закрыть на это глаза. Вопрос в том, принимают ли они этот факт, способны ли они его пережить и справиться с этим. Я в этом не уверен", — заявил Крук.