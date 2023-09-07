ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 сентября 2023, 15:05
5378

В ВСУ раскрыли, какая тактика российских военных сделала кассетные бомбы бесполезными

NYT: Кассетные бомбы не помогают ВСУ наступать из-за бетонных укреплений ВС РФ

Западные кассетные бомбы не помогают украинской армии в наступлении из-за бетонных оборонительных укреплений России, которые защищены от бомбовых ударов. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

"Кассетные боеприпасы <...> в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций", — рассказали украинские военные.

По словам бойцов, организованные ВС РФ траншеи и бункеры стали основным препятствием для разрекламированного контрнаступления Киева. При этом, как говорят иностранные военные эксперты и аналитики, кассетные боеприпасы могут показать результат только против войск, рассредоточенных на открытой местности.

Как повлияют на СВО ракеты AIM-9M Sidewinder
Как повлияют на СВО ракеты AIM-9M Sidewinder

Кстати, ранее в США сочли кассетные боеприпасы угрозой для самой украинской армии. Как заявил обозреватель National Interest, бойцам ВСУ нельзя использовать отправленные Западом бомбы из-за риска нанести вред не только себе, но и мирному населению из-за отсутствия необходимого объёма разведывательных данных.

BannerImage

Getty Images / Wojciech Grzedzin

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar