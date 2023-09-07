В ВСУ раскрыли, какая тактика российских военных сделала кассетные бомбы бесполезными

Западные кассетные бомбы не помогают украинской армии в наступлении из-за бетонных оборонительных укреплений России, которые защищены от бомбовых ударов. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

"Кассетные боеприпасы <...> в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций", — рассказали украинские военные.

По словам бойцов, организованные ВС РФ траншеи и бункеры стали основным препятствием для разрекламированного контрнаступления Киева. При этом, как говорят иностранные военные эксперты и аналитики, кассетные боеприпасы могут показать результат только против войск, рассредоточенных на открытой местности.