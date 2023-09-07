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7 сентября, 15:05

В ВСУ раскрыли, какая тактика российских военных сделала кассетные бомбы бесполезными

NYT: Кассетные бомбы не помогают ВСУ наступать из-за бетонных укреплений ВС РФ

Западные кассетные бомбы не помогают украинской армии в наступлении из-за бетонных оборонительных укреплений России, которые защищены от бомбовых ударов. Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на бойцов ВСУ.

"Кассетные боеприпасы <...> в значительной степени неэффективны против окопанных российских позиций", — рассказали украинские военные.

По словам бойцов, организованные ВС РФ траншеи и бункеры стали основным препятствием для разрекламированного контрнаступления Киева. При этом, как говорят иностранные военные эксперты и аналитики, кассетные боеприпасы могут показать результат только против войск, рассредоточенных на открытой местности.

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Кстати, ранее в США сочли кассетные боеприпасы угрозой для самой украинской армии. Как заявил обозреватель National Interest, бойцам ВСУ нельзя использовать отправленные Западом бомбы из-за риска нанести вред не только себе, но и мирному населению из-за отсутствия необходимого объёма разведывательных данных.

Обложка ©

Getty Images / Wojciech Grzedzin

Николь Вербер
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