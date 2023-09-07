Сразу 10 девушек обвинили в изощрённых изнасилованиях бежавшего в ФРГ музыканта Широкова

Сразу десять девушек обвинили бежавшего из России композитора Кирилла Широкова в сексуальных извращениях, идеи для которых он заимствовал из порнофильмов в стиле садомазо. Музыканта обвиняют в том, что он на протяжении 13 лет измывался над своими партнёршами, включая собственную супругу. Сейчас пострадавшие от его действий девушки ищут других жертв извращенца. Об этом сообщил SHOT.

Бывшая супруга 33-летнего музыканта Ариадна Мэй, с которой он вступил в брак в 2010 году, заявила, что Широков начал обращаться с ней очень жестоко сразу после свадьбы: он стал регулярно её бить, связывал голой, плевал в неё, угрожал изнасиловать и убить. Она очень долго не могла решиться на прекращение отношений, потому что пианист угрожал свести счёты с жизнью в случае расставания.

Позже стало известно, что жертв Широкова было больше: обвинять композитора в насилии стали и десять других женщин. В их числе были композиторы, хореографы, артистки и художницы. Каждая из них характеризует пианиста как абсолютно неадекватного человека, который не только позволял себе насилие, но и вёл развратные разговоры с несовершеннолетними девушками, а также заставлял партнёрш имитировать сцены из садистских фильмов. Последний из подобных эпизодов, по словам девушек, произошёл в апреле 2023-го. При этом никто из жертв не обратился в полицию, ограничившись лишь публичными обвинениями.

Сам Широков в соцсетях заявил, что сожалеет о своём поведении и нуждается в терапии. Это можно считать косвенным признанием вины.