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7 сентября, 15:40

Сразу 10 девушек обвинили в изощрённых изнасилованиях бежавшего в ФРГ музыканта Широкова

Десять девушек обвинили композитора Широкова в насилии и сексуальных извращениях

<p>Композитор Кирилл Широков. Обложка ©<a href="https://vk.com/club135399730?z=photo-135399730_456239020/album-135399730_239102403/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK / Лекции Композиторов</a></p>

Композитор Кирилл Широков. Обложка © VK / Лекции Композиторов

Сразу десять девушек обвинили бежавшего из России композитора Кирилла Широкова в сексуальных извращениях, идеи для которых он заимствовал из порнофильмов в стиле садомазо. Музыканта обвиняют в том, что он на протяжении 13 лет измывался над своими партнёршами, включая собственную супругу. Сейчас пострадавшие от его действий девушки ищут других жертв извращенца. Об этом сообщил SHOT.

Бывшая супруга 33-летнего музыканта Ариадна Мэй, с которой он вступил в брак в 2010 году, заявила, что Широков начал обращаться с ней очень жестоко сразу после свадьбы: он стал регулярно её бить, связывал голой, плевал в неё, угрожал изнасиловать и убить. Она очень долго не могла решиться на прекращение отношений, потому что пианист угрожал свести счёты с жизнью в случае расставания.

Позже стало известно, что жертв Широкова было больше: обвинять композитора в насилии стали и десять других женщин. В их числе были композиторы, хореографы, артистки и художницы. Каждая из них характеризует пианиста как абсолютно неадекватного человека, который не только позволял себе насилие, но и вёл развратные разговоры с несовершеннолетними девушками, а также заставлял партнёрш имитировать сцены из садистских фильмов. Последний из подобных эпизодов, по словам девушек, произошёл в апреле 2023-го. При этом никто из жертв не обратился в полицию, ограничившись лишь публичными обвинениями.

Сам Широков в соцсетях заявил, что сожалеет о своём поведении и нуждается в терапии. Это можно считать косвенным признанием вины.

Широков окончил Московскую консерваторию имени Чайковского, принимал участие в российских и международных проектах как композитор, пианист и автор-поэт. Также он трудился в столичном "Электротеатре Станиславский" и работал с режиссёром Кириллом Серебренниковым. По информации SHOT, сейчас музыкант находится в Германии, куда эмигрировал по гуманитарной визе.

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В конце августа фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался относительно расследования по обвинению в насилии над женщинами. За день до этого дело было закрыто из-за недостатка улик.

Юрий Лысенко
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