Врач объяснил, почему разбавлять виски колой нельзя

Виски нельзя разбавлять водой и колой, так как полученный напиток станет ещё вреднее для организма. Кроме того, сладкая газировка усугубляет воздействие спиртного на ЖКТ. Об этом рассказал хирург Александр Умнов.

"Разбавление виски даже обычной водой без газа действует пагубнее на организм, нежели пить "чистоганом", ибо, делая напиток мягче, человек может выпить его больше, то есть поставить в организм больше этилового спирта. Если пить виски с колой, то человек получает больше ненужных калорий, усиливается аппетит", — заявил Умнов в беседе с NEWS.ru.

Кроме того, газировка вызывает раздражение желудка вплоть до язвы и способствует увеличению всасывания спирта в кровь.