В фонде "Протяни руку" рассказали, как живётся беременным и мамам с детьми в колониях
Глава фонда "Протяни руку" Костина: Мамы могут жить в колонии с детьми до трёх лет
Женщины с детьми, не достигшими трёхлетнего возраста, могут жить вместе с ними в колонии. Об этом рассказала Наталья Костина, руководитель благотворительного фонда "Протяни руку", который занимается помощью заключённым исправительных учреждений.
"Женщина по-разному попадает в исправительное учреждение — женских тюрем нет. Дело в том, что она может попасть уже в СИЗО, будучи беременной, она может и родить в СИЗО, а потом переехать с ребёнком в колонию, а может переехать беременная в колонию и родить там. Длительные свидания тоже никто не отменял, и забеременеть можно в самой колонии", — объяснила руководитель фонда в беседе с порталом "Страсти".
Как беременность, так и непосредственно рождение ребёнка могут сделать жизнь женщины в колонии проще, однако от всех проблем не избавят, подчеркнула Костина. Многих матерей терзает чувство вины за то, что их ребёнок родился в таких условиях, особенно это касается женщин, родивших впервые, ведь у них практически нет доступа к необходимой матерям информации, а к штатным тюремным специалистам многие из них не обращаются.
У многих арестанток остаются дети на свободе, их содержат либо в детских домах, а ещё опеку над ними могут взять родственники или патронатные семьи (передача детей на попечение с заключением договора о патронате. — Прим. Лайфа). Таким женщинам приходится сталкиваться с множеством психологических проблем, среди которых боязнь встречи с ребёнком после долгой разлуки, необходимость объяснить своё отсутствие и вина за потерянное время, добавила собеседница портала.
А ещё сложнее ситуация для женщин с детьми-подростками, которые уже понимают достаточно и могут обидеться на мать и отказаться от общения с ней. В таких случаях нужна работа с обеими сторонами конфликта, чтобы примирить их, сообщила директор фонда.
Исходя из вышесказанного, очень важно, чтобы с находящимися в заключении женщинами работали психологи. В сентябре "Протяни руку" запустит новую программу — школу материнства для женщин-арестанток. В её рамках колонии будут посещать эксперты, которые подскажут матерям, как лучше обустроить место для ребёнка и уберечь его от опасных ситуаций, подвела итог Костина.
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