В фонде "Протяни руку" рассказали, как живётся беременным и мамам с детьми в колониях

Женщины с детьми, не достигшими трёхлетнего возраста, могут жить вместе с ними в колонии. Об этом рассказала Наталья Костина, руководитель благотворительного фонда "Протяни руку", который занимается помощью заключённым исправительных учреждений.

"Женщина по-разному попадает в исправительное учреждение — женских тюрем нет. Дело в том, что она может попасть уже в СИЗО, будучи беременной, она может и родить в СИЗО, а потом переехать с ребёнком в колонию, а может переехать беременная в колонию и родить там. Длительные свидания тоже никто не отменял, и забеременеть можно в самой колонии", — объяснила руководитель фонда в беседе с порталом "Страсти".

Как беременность, так и непосредственно рождение ребёнка могут сделать жизнь женщины в колонии проще, однако от всех проблем не избавят, подчеркнула Костина. Многих матерей терзает чувство вины за то, что их ребёнок родился в таких условиях, особенно это касается женщин, родивших впервые, ведь у них практически нет доступа к необходимой матерям информации, а к штатным тюремным специалистам многие из них не обращаются.

У многих арестанток остаются дети на свободе, их содержат либо в детских домах, а ещё опеку над ними могут взять родственники или патронатные семьи (передача детей на попечение с заключением договора о патронате. — Прим. Лайфа). Таким женщинам приходится сталкиваться с множеством психологических проблем, среди которых боязнь встречи с ребёнком после долгой разлуки, необходимость объяснить своё отсутствие и вина за потерянное время, добавила собеседница портала.

А ещё сложнее ситуация для женщин с детьми-подростками, которые уже понимают достаточно и могут обидеться на мать и отказаться от общения с ней. В таких случаях нужна работа с обеими сторонами конфликта, чтобы примирить их, сообщила директор фонда.